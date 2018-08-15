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Ordu'da başı patoza sıkışan genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başı patoza sıkışan genç hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin İslamdağ Mahallesi'nde, patozla fındık ayıklayan babası Mehmet Yavuz'a yardım eden 16 yaşındaki Musa Taşkın Yavuz'un boynundaki fular, makinenin çarkına dolandı.

Durumu fark eden baba Yavuz, fularla birlikte başı da çarka sıkışan oğlunu kurtararak sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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