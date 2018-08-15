Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ordu'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Ordu'da, hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Ulubey ilçesine gitmekte olan Adem Dikmen yönetimindeki 52 HT 382 plakalı hafif ticari araç, Akpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 52 AG 678 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yol kenarına savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Dikmen ile araçta bulunan Salih Aktaş, Muzaffer Erdem ve Sezgin Turan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaydırılmasının yeniden trafiğe açıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA