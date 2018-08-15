Ordu'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'da, hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Ulubey ilçesine gitmekte olan Adem Dikmen yönetimindeki 52 HT 382 plakalı hafif ticari araç, Akpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 52 AG 678 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada yol kenarına savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Dikmen ile araçta bulunan Salih Aktaş, Muzaffer Erdem ve Sezgin Turan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaydırılmasının yeniden trafiğe açıldı.
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