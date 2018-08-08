Ordu'daki sel felaketinden son görüntüler

Ordu sel felaketiyle boğuşuyor. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ünye'de 4 köprü yıkıldı, 165 kişi ise kurtarılmayı bekliyor.

Belediye sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle evlerinin balkonlarından alınarak kurtarıldı.

Ünye’deki şiddetli yağışların meydana getirdiği taşma sonucu yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatılan Cevizdere Köprüsü, saat 15.00 itibariyle yıkıldı.

Bazı vatandaşlar sel sularından korunmak için kepçelere çıktı.

Sel sularına kapılan bir karaca, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına helikopterlerin destek verdiği öğrenildi.