15 yaşındaki Batuhan Bavli'nin organları 6 kişiye umut oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dedesinin vefatının ardından yaşamına son vermek isteyen ve yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde yaşamını yitiren Batuhan Bavli'nin (15) organları, 6 kişiye umut oldu.

Bavli için Turgutlu Hüseyniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışladıklarını belirten anne Fatma Bavli, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

"Oğlumuz artık başka bedenlerde yaşayacak"

Baba Erkin Bavli, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Batuhan'ın, organları ile 6 kişiye hayat verdiğini dile getirerek, "Oğlumuz vefat ettikten sonra eşimle birlikte böyle bir karar aldık. Oğlum bu dünyadan göçtü ama 6 kişiye de hayat verdi. O hastalara umut oldu. Oğlumuz artık başka bedenlerde yaşayacak. Allah hiçbir anne babaya böyle acılar yaşatmasın." dedi.