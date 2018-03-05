Ortaokulda 5 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme kayıtları istedi, davayı erteledi. Avukat Ceren Şarman Tunç, “7 aydır çalışan ses kamera sistemleri teknisyeni cinsel istismarda bulunuyor. Okulun koridorlarında ve çeşitli yerlerinde kamera olmasına rağmen okul yönetimi ve öğretmenler olayın farkına varmıyorlar veya görmezden geliyorlar. Olayın en korkunç yanı ise okulda bu durumu çocuklardan başka hiç kimsenin fark etmemiş olması” dedi.