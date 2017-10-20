Osman Kavala kimdir kaç yaşında nereli Osman Kavala gözaltı son dakika gelişmeleri

Osman Kayala ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik. Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a dönen iş adamı Osman Kavala’ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Peki Osman Kavala kimdir? İşte ayrıntılar… Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi. Kavala grubunda yönetici olarak çalışan Osman Kavala, babası Mehmet Kavala’nın vefatından sonra yönetici olmuş ve çeşitli toplumsal kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. İş insanı Osman Kavala Gaziantep'den Atatürk Havalimanı'na indiğinde polisler tarafından gözaltına alındı. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala niçin gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...





HDP'NİN 'SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ' SLOGANININ MUCİDİ

Peki, Avrupa Komisyonu üyelerinden Amerikalı gazetecilere herkesin geceyarısı serbest bırakılması için seferber olduğu, 'işadamı ve sivil toplumcu' kimlikleriyle bilinen Osman Kavala'nın pek de bilinmeyen yanları... Örneğin 90'larda bölgeyi bombalayan F-16'ları modernize eden kişi, aynı zamanda HDP'nin 'Başkan yaptırmayacağız' sloganının mucidi desem

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Kardaş'ın, iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi. Osman Kavala da 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

OSMAN KAVALA'NIN ÖCALAN'A SELAMI VAR

Hatırlayalım: 'Sırrı Süreyya Önder: Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala'nın size selamları var. Totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar. - Öcalan: Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz.'

Seçim zaferini, Kavala'nın Cezayir lokantasında ilan edip, 'asmayacağız, yargılayacağız' diyen Demirtaş, 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını Sırrı Süreyya Önder'in bulduğunu söylemişti. Bunu hatırlayınca Önder'e kimlerin ilham verdiğini de anlayabiliyoruz.

BİRGÜN GAZETESİ'Nİ FİNANSE EDEN KIZIL SOROS!

Osman Kavala, çözüm sürecini dikkatle takip edenlerin gözünden kaçmayacak önemde bir isim oldu hep. Ahmet Türk'ün, Öcalan'la ilk görüşmelerinden sonra, çözüm sürecine 'rehberlik' etmesi için Ümit Boyner'le birlikte önerdiği kişilerden biriydi. Adı, bildiri yazmaktan Birgün'ü finanse etmeye kadar geniş bir spektrumda siyaseti sermayeyle beraber yönlendirme gücüne binaen 'kızıl Soros'a çıkmış olan Kavala'yı, Milliyet'e HDP'nin sızdırdığı İmralı tutanaklarında da görecektik.

F-16 İHALESİ ALAN BARIŞSEVER!

Aileden zengin Kavala, babası ölünce Kavala Şirketler Grubu'nun başına geçer. Holdingin başına geçtikten sonra yaptığı ilk işlerden birisi de TSK'nın F-16'larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalelerini alması olur.

Kavala, LORAL firmasının ürettiği bir sistemin F-16'larda kullanılacağını öğrenince 150 milyon dolar sermayeyle bu firmayla ortak olup MİKES şirketini kurar. Aralık 1988'de 345 milyon dolarlık F-16 modernizasyonunun 160 uçaklık ilk paket ihalesi sonuçlanır ve ihaleyi MİKES kazanır.

İHALENİN ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEMESİNE RAĞMEN…

Ancak Kavala Holding, bu süreçte, Hava Kuvvetleri Komutanı ve ailesinin de dahil olduğu bir yolsuzlukla suçlanır. 'Savaş Karşıtları' sitesinden, barışsever Kavala'nın faaliyetlerini okuyalım: '[Kavala ve Loral] ihaleyi kazanırlar ancak şartnamedeki birçok koşul yerine getirilmemişti. Nisan 1994'te modernize edilen uçaklardan biri ABD'de testten geçirilince hatalar bulundu. 1995 başında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile MİKES mahkemelik oldu. SSM, uçaklara gereksiz parçaların takıldığını, bu nedenle bunların karşılığı olan iki buçuk trilyon liranın ödenmemesini istemektedir. Ama nedense Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu gereksiz parçaların takılmasında ısrar etmektedir. Bunun nedeni ise Hava Kuvvetleri Komutanı Halis Burhan'ın oğlu ve gelininin MİKES'te çalışmasıdır.'

KAVALA'NIN HIZLI DÖNÜŞÜMÜ

Sevan Nişanyan, eski arkadaşı Kavala'nın hızlı dönüşümünü en iyi resmedenlerden: Osman apar topar Türkiye'ye döndü. Memleketin en büyük şirket gruplarından birinin başına geçti. New York'tayken bulaşmadığı devrimci hareket, katılmadığı anti-emperyalist eylem kalmamıştı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.