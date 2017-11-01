Osman Kavala kimdir kaç yaşında nereli Osman Kavala neden tutuklandı soruların yanıtları haberimizde. Alınan son dakika bilgisine göre, Osman Kavala tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala grubunda yönetici olarak çalışan Osman Kavala, babası Mehmet Kavala’nın vefatından sonra yönetici olmuş ve çeşitli toplumsal kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Olayın ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter’dan paylaştığı mesajda “Osman Kavala’nın İstanbul’da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu’nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim” dedi. Kavala, sivil toplum çalışmalarıyla biliniyordu. Bu sabah ise Osman Kavala tutuklandı. Dün gece biten polis sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen işadamı Osman Kavala çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, "Anayasayı ihlal" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.









OSMAN KAVALA KİMDİR?



Osman Kavala, 1957 senesinde Fransa, Paris'te dünyaya geldi.



İstanbul Robert Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.



Babası Mehmet Kavala’nın 1982 senesinde vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.



Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten STK'ların finansörü olduğu öne sürülen “Kızıl Soros” lakaplı iş adamı Osman Kavala 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alındı.