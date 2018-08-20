Çeşitli meslek gruplarından esnaf ve sanatkarlar, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bir araya gelerek ülkenin birlik ve bütünlüğü, toplumun huzur ve refahı ile esnafın bereketli kazanç elde etmesi için dua ediyor.

Meşhur Çorum leblebisinin ustalarının dükkanları başta olmak üzere kentteki kalaycılar, hırdavatçılar, çilingirler, sobacılar, ve dikiciler gibi esnaf gruplarınca organize edilen dua etkinliğine kentin yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimlerinden kanaat önderleri de katılıyor.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen yaklaşık 2 asırlık gelenek, bu yıl Kurban Bayramı'nda da gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) öncülüğünde Oto Tamirciler Odası, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası ile Toprak Sanayicileri Kooperatifi tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen dua etkinliklerinde Türkiye'nin dış güçlere karşı verdiği ekonomik mücadele için de dua edildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odasının arife duasında yaptığı konuşmada, bu geleneğin nesilden nesle aktarılması gereken önemli bir kültür olduğunu söyledi.

Osmanlı'dan kalma geleneğin Çorum'da yaşatılıyor olmasının gururunu yaşadığını ifade eden Ceylan, "Bu dua vesilesiyle bir araya gelmiş oluyoruz. Allah bu mübarek günde ettiğimiz duaları kabul etsin." dedi.

Türkiye huzur içinde bayrama hazırlanırken çoğu Müslüman coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğunu ifade eden Ceylan, Türkiye'nin de bazı çevrelerce can güvenliğinin olmadığı, her gün bombaların patladığı, istikrarın bulunmadığı bir ülke haline dönüştürülmeye çalışıldığını kaydetti.

Ceylan, Türkiye'nin bütün baskı ve engelleme girişimlerine karşı dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri haline geldiğini, bunun bazıları tarafından ise sindirilemediğini vurgulayarak, "Gezi olayları ile başlayan süreç, 15 Temmuz'da devam etmiş ve ardından günümüzde ülkemize ekonomik bir savaş başlatılmıştır. Sağlam bir ekonomiye sahip olmamızdan dolayı bu savaşı kısa süre içerisinde bertaraf etmiş bulunmaktayız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları da bertaraf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Zeki Gül de arife duasının önemine işaret ederek, son 10 yıldır hiç bir duayı kaçırmadığını kaydetti.

Türkiye'nin problemlerinin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geldiğini dile getiren Gül, "Bu millet daha önce kendisine doğrultan silahlara göğsünü siper ederek badireler atlatmıştır. Kaldı ki ekonomik savaş vermek ondan çok daha kolaydır. Biz silahlara göğsünü siper eden bir millet olarak yarım ekmek yerine çeyrek yiyip, bu ülkenin kimselere peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz." diye konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yalnızca Çorum'da sürdürülen geleneğin, gelecek kuşaklara aktarılması için kurum olarak çaba gösterdiklerini anlattı.

Gür, "Çorum'da yaşattığımız bu dua geleneğinin ülkemizin her ilinde olması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişimizi, örf ve ananelerimizi bize sürekli hatırlatan bir gelenek olmasından dolayı arife dualarını önemsiyoruz." dedi.

Etkinlikte duanın ardından katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.