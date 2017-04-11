Osmanlı mirası Düğmeli ev'in ihtiyar delikanlısı

‘Düğmeli ev’leri ile bilinen Akseki'de 19 yıl muhtarlık yapan 90 yaşındaki Mustafa Karahan, 64 yıldır yaşadığı düğmeli evinden sadece çarşı pazar alışverişi için çıkıyor.

"Haziran'ın 29'u gelirse 91'e atlayacağız." diyerek ilerleyen yaşına vurgu yapan Mustafa Karahan'ın eskiden muhtarı olduğu Sarıcahacılar Mahallesi'nde, bazıları yıkılmaya yüz tutmuş yüze yakın "düğmeli ev" bulunuyor.

Evinin temizliğini de bakımını da kendisi yapıyor Birbirinin içine geçerek taş duvarların dışına taşan uç kısımlarına "düğme" denilen andız ağacından ahşap iskeletlerle kurulu bu evlerden birini, uzun yıllar çobanlık yaparak biriktirdiği parayla satın alan Karahan, 9 sene evvel eşini kaybedince tek başına kalmış. Karahan, her anından büyük keyif aldığını belirttiği evinin temizliğini de bakımını da kendisi yapıyor.

Kapıyı çekip çıktığı andan itibaren dönmek için büyük bir özlem duyan Karahan, yalnız yaşamaya alıştığını, evinin her köşesindeki, eşinin ve büyütüp evlendirdiği 3 çocuğunun doldurduğu hatıraların kendisine yettiğini söylüyor.

Bir süre önce İzmir'de yaşayan oğlu kendisini oraya götürdüğü Karahan, iki ay olmadan büyük bir hasretle evinin yolunu tutmuş.

"Bu evler de bizim gibi yaşıyor"

Apartman köşelerinde, ruhsuz binalarda soluk alamadığını belirten Karahan, yaptığı açıklamada, "Benim evim, daha doğrusu düğmeli evler de insanlar gibi. Bu evlerin bizim gibi yaşadığına inanıyorum. Sevgi istiyorlar, sürekli bakım, onarım, temizlik istiyorlar. Kokusundan, dokusuna her bir şeyi çok özel." dedi. Karahan, "Yaşım ileri, 91'e gidiyor ama ben delikanlı adamım. Kendime de evime de gözüm gibi baktım. Gözüm gibi baktığım bir kıymetlim daha vardı ama 9 sene evvel işte bu evde, ellerimin içinde vefat etti. Hak vaki olunca ben de karım gibi canım evimizde ölmek isterim." şeklinde konuştu.

Düğmeli ev, Osmanlı mimarisi içinde

Osmanlı mimarisi çerçevesinde Akseki ve bazı köylerine has yapılar "Düğmeli ev" olarak biliniyor. İki katlı olan bu evlerin taş duvarları taşıyıcı gibi gözükse de asıl ağırlık ahşap iskelet üzerine kurulu. Evlerin taş duvarlarından uçları dışarı taşan dikine atılmış kısa kalaslar da "düğme" olarak adlandırıyor. Bu düğmelerde, çoğunlukla andız ağacı kullanılıyor.