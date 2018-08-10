Otellere sahte dolar pazarlayan Nijeryalı dolandırıcı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Samsoon Bello isimli bir şahsın özel solüsyonla kağıdı dolara çevirdiğini iddia ederek otelleri dolandırdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Nijeryalı dolandırıcıyı Beyoğlu'nda kıskıvrak yakaladı.

Ekipler tarafından üzeri ve çantası aranan zanlı, kelepçe takılarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.