Otizm farkındalık günü etkinlikleri mesajları 2 Nisan Otizm nedir belirtileri nelerdir

Otizm farkındalık günü etkinlikleri mesajları merak ediliyor. 2 Nisan Otizm nedir belirtileri nelerdir? Otizm hastalığına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitimdir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor. Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. işte Dünya Otizm Günü Farkındalık Günü önemi ve 2 Nisan otizm günü mesajları...

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 2000 yılında yayımladığı DSM-IV-TR kılavuzuna göre, toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntü özelliklerini içerir. Toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da sembolik/imgesel oyun becerilerinin en az birinde üç yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin ortaya çıktığı görülür. Otizmin neden olacağı olumsuzlukların önüne geçebilmek içi ilk ve en önemli adım, erken tanı.

OTİZMİN NEDENİ NE?

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

-Otizmin gelişmeye yönelik bilinen tek tedavisi erken yaşta teşhis ve sonrasında yürütülecek özel eğitim süreçleri. Bunun için erken teşhis ve acil durumlarda otizme müdahale tekniklerine öncelik verilmeli.

-Aileler, çocuğunun yaşayacağı süreçler hakkında bilgilendirilmeli. Ailelere de psikolojik destek verilmeli. Çocuğunun eğitim sürecinde izleyeceği yollar hakkında yönlendirilmeli.

-Özel eğitimde haftalık ders saati ve eğitimin niteliği arttırılmalı. Kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler ve öğretmenler desteklenmeli. Gölge öğretmen uygulaması olmalı.

-Üniversite sınav süreçlerinde düzenlemelere ihtiyaç var. Özellikle yetenek sınavıyla ilgili otizmlilerin sınavlarda başarılı olmasına yönelik soru teknikleri, baraj puanı ve diğer yöntemler konusunda sıkıntılar bulunuyor.

-İstihdam politikaları otizmlileri sistem dışına itiyor. Bunu önleyecek düzenlemeler yapılmalı.

-Ailelerin bir yere giderken çocuğunu emanet edebileceği geçici bakım merkezleri oluşturulmalı.

2 NİSAN OTİZM ETKİNLİKLERİ

Türkiye, otizm konusunda farkındalık için "mavi"ye bürünecekAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simgesel rengi olan "mavi" ile ışıklandıracak.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu yıl 2 Nisan'da otizm konusuna dikkat çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok farklı etkinliğe imza atacak.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla 2 Nisan Pazartesi İstanbul'da büyük bir farkındalık yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşte otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok tanınmış ismin de yer alması bekleniyor.

Bakanlık ayrıca, pazar akşamından itibaren Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simge rengi olan maviyle ışıklandırmayı planlıyor. Mavi ışıklandırma yapılacak yerler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı binası ile diğer illerdeki önemli tarihi ve simgesel yapılar yer alıyor.

Kamu spotu hazırlandı

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugüne özel bir kamu spotu da hazırlayan Bakanlık, kamu spotunda otizmli bir bireyin anlatımlarına yer verdi.

TV kanallarında yayımlanmaya başlayacak kamu spotunda otizm nedeniyle konuşamayabileceğini, garip karşılanacak bir sürü hareketi yapabileceğini, sallanıp garip sesler çıkarabileceğini ve her zaman kibar davranamayacağını anlatan otizmli kişi, otizmin genç, çocuk, yaşlı ve hatta bazen sınıfta sıra arkadaşın olan birinde olabileceğini belirtiyor.

"Dünya Otizm Farkındalık Günü. Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganına yer verilen kamu spotu, "Herkes kadar farklı, herkes kadar aynıyım aslında." mesajıyla sona eriyor.

Bilboardlar ve otobüslerden "farkındalık" mesajı verilecek

Öte yandan Bakanlık, Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki bilboardlar ile otobüsler üzerine yapılacak giydirmelerle de farkındalık mesajları verecek.

Bilboardlar ve otobüslerde, otizm konusunda "Fark et, kabul et, bizimle yürü", "Herkes kadar farklı, herkes kadar aynıyım aslında." mesajları yer alacak.

Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü”mesajı yayınladı.

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi.

Bu çerçevede, Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizmle ilgili yapılan etkinlikler yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Otizmli çocuklar ve bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri başlıca hedefimizdir. Gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması bakımından bugünün önemini kabul etmekle beraber Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bize düşen; bu konudaki farkındalık düzeyini artırmakla meşgul olmanın ötesine geçip yürüttüğümüz nitelikli çalışmalarla özel çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların yeteneklerini toplumumuzla paylaşmalarının önünü açacak somut adımları atmaktır.

Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin birinci önceliğidir. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün altyapı olanaklarımızla çaba sarf etmeye devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyorum.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün de geleceğimizin en önemli parçası olan çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmasını diliyorum. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı bir hayata kavuşmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Gönen mesajında otizmin dünyada her geçen gün hızlı bir yayılma gösteren nörolojik bir bozukluk olduğunu ifade etti. Mesajının devamında Rektör Gönen, "Genetik yapıya bağlı olduğu bilinen otizm, ülke, kültür ya da sosyo-ekonomik farklılık gözetmeksizin tüm dünyada aynı belirtilerin karşımıza çıkan bir durumdur. 2008 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde otizmle ilgili araştırmalar teşvik edilmekte bilinirliğini arttırarak farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Toplumumuzun otizm konusunda gösterdiği hassasiyet ve farkındalık da her geçen gün artmaktadır. Bu farkındalık bütün çocukları kendi çocuğumuz gibi sevebilme ve onların geleceğini de kendi çocuklarımızın geleceği gibi algılayabileceğimiz bir bilinçliliği gerektiriyor. Otizmli çocuklarımızı ileri ki yaşlarında başka insanlara bağımlı olarak yaşamaktan kurtaracak en kesin çözüm eğitimdir. Otizmin eksiklik değil farklılık olduğu bilincinden hareketle erken teşhis edilen ve özel eğitim yoluyla tedavisine başlanan çocukların neredeyse yarısı birkaç yıl içinde bu sorundan büyük ölçüde kurtulabilmektedir. Bu durum erken teşhis ve tedavinin ve bundan sonraki süreçlerdeki bireysel ve grup eğitimlerinin ne kadar hayati olduğunun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.