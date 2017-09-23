Oto yıkamacıdan çalışanına ilginç ceza

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.'ya ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.