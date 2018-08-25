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Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye yetişirdi.

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Kümbet-Üniversite seferini yapan 58 H 0050 plakalı halk otobüsünün şoförü Özkan Şen, tren garı durağından yolcu aldı. Seferine devam eden Şen, bir süre sonra otobüsün arka kısmındaki hareketliliği fark etti. Şen, bir yolcunun fenalaştığını ve kalp krizi geçirdiğini öğrenince diğer yolculardan izin isteyip, aracı özel bir hastaneye doğru sürdü. Tedavi altına alınan ve adının açıklanmasını istemeyen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, yolcunun otobüste fenalaşması ve yaşanan hareketlilik, araç içindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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