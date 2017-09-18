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Otobüs şoförü yolcuların hayatını riske attı

İstanbul’dan Zonguldak’a gelen özel bir otobüs firması şoförü, seyahat halindeyken önce sigara içti, daha sonra ise cep telefonuyla selfie çekerek yolcuların hayatını riske attı.

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İstanbul’dan Zonguldak’a gelen özel bir otobüs firması şoförü otobüste bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak ölüme meydan okudu. Seyir halindeyken ilk olarak sigara içen otobüs şoförü, ardından cep telefonu ile selfie çekerek otobüste bulunan yolcuları tehlikeye attı.
 
Telefonla ilgilenirken zaman zaman şeritten çıktığı görülen otobüs şoförünün bu hareketleri otobüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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