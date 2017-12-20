Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otobüste bir taciz iddiası daha

Antalya'dan otobüsle Edirne'ye gelen bir kadın, otobüsün muavini hakkında 'taciz' iddiasıyla şikayette bulundu.

  • AA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden M.K, Antalya'dan Edirne'ye geldiği otobüsün muavini hakkında şikayette bulundu.
 
M.K. şikayetinde, yolculuk sırasında otobüs feribotla Çanakkale'den Lapseki'ye geçtiği sıralarda muavin E.G'nin saçlarına dokunduğunu hissederek, uyandığını ileri sürdü.
 
Muavinin boynunun tutulmaması için yastık vermeye çalıştığı savunmasının kendisine inandırıcı gelmediğini ifade eden M.K, muavinin cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek gereğinin yapılmasını talep etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA