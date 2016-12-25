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Otobüsün içinde çay demleyip kestane pişiriyorlar

Kayseri'de soğuk havada vatandaşlar ısınmak için değişik yöntemler deniyor. Kentte direksiyon eğitimi alan sürücü adayları, eğitim sırasında üşümemek için otobüste soba yakıp ısınıyor.

  • KAYSERİ (İHA)
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  Kayseri'de Erkilet Bulvarı üzerindeki sürücü eğitim pistinde eğitim alan sürücü adayları, aşırı soğukta üşümemek için otobüse konulan sobayı yakarak ısınmaya çalışıyor. Otobüsün içerisinde yanan soba sayesinde ısınan eğitmen ve öğrenciler, sıcak çaylarını içerek kestane yeme fırsatı da buluyor. 
 
Sürücü Kursları Eğitim Derneği Başkanı Fevzi Şafak, soğuk günlerde soba yakarak gelenlere yardımcı olduklarını belirterek, direksiyon kursu öğrencilerinin sıcak bir ortamda bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Şafak, "Kışın soğuk günlerde sobamızı yakıyoruz, çayımızı demliyoruz. Gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda direksiyon kursu öğrencisi arkadaşlarımızın ısınabilecekleri bir ortam olmadığı için buraya gelerek rahat bir şekilde oturup, sohbet ederek sıralarını bekliyorlar. Kursiyerler geldikleri zaman soğukta beklemektense buraya gelip sıcak ortamda bulunmayı istiyorlar. Onun için de zaten böyle bir şey düşündük. Sobamızı kurduk, çay demliyoruz, en azından gelenlere kestane ikramında bulunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
  Kursiyerlerin otobüslerine birkaç seferdir saldırı olduğunu, kimliği belirsiz kişilerce camlarının kırıldığını da söyleyen Şafak, "Üçüncü defadır camlarımız kırıldı, içindeki eşyalarımız çalındı. Büyük ihtimalle burada kamera sisteminin olmadığından kaynaklanıyor. Yetkililerden biran önce bu bölgeye kamera sistemini kurmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
  Aşırı soğuklara rağmen sıcak bir ortamda eğitim aldıklarını kaydeden sürücü adayları emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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