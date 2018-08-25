Otomobil bagajında 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu korkuttu
Şanlıurfa’da 5 çocuğun seyir halindeki bir otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu korkuttu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarında dün gece geç saatlerde sürücünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6-7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. Hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.
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