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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir'de otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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 Ömer Gençtürk idaresindeki 01 DS 380 plakalı otomobil, Hacıbektaş kavşağında Mustafa Şanlı'nın kullandığı 38 HD 841 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem ve Nazlı Gençtürk, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Gençtürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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