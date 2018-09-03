Takla atarak ters dönen otomobil sürücüsün burnu bile kanamadı
BARTIN'da, aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden sürücü yaralanmadan kurtuldu.
- DHA
Kaza öğle saatlerinde, Bartın Tuna Mahallesi Vural Ak kavşağında meydana geldi. Umut Acır idaresindeki 74 BG 708 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters döndü. Umut Acır, ters dönen araçtan çıkarken, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Umut Acır kendisini sollayan bir aracın aniden önüne direksiyon kırması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazanın ardından Acır hurdaya dönen otomobiline bakarken, çevredekiler cep telefonları ile aracın fotoğrafını çekti.
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