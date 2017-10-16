Otomobil tavanında oturma grubu taşıdı

D-400 karayolunun Adana-Mersin güzergahında otomobilinin tavanında 1 kanepe, 2 koltuk ve bir de inşaat merdiveni taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi taşımacılıkta kullanan sürücü, trafiğin en kalabalık olduğu karayolunda çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.