Otomobil tavanında oturma grubu taşıdı
Adana'da tavanında kanepe, koltuk ve merdiven taşınan otomobil görenleri şaşırttı.
- İHA
D-400 karayolunun Adana-Mersin güzergahında otomobilinin tavanında 1 kanepe, 2 koltuk ve bir de inşaat merdiveni taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi taşımacılıkta kullanan sürücü, trafiğin en kalabalık olduğu karayolunda çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.
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