Otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, M.S., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Besni İlçesi Çat Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İ.H'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan İ.H., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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