Otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, M.S., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Besni İlçesi Çat Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İ.H'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan İ.H., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.