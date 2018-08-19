Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otomobiliyle takla atan sürücü direksiyon başına geçerek gitmek istedi

Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde otomobiliyle takla atan sürücü, şoka girmesi sonucu kullanılamaz hale gelen aracının direksiyon başına geçti ve olay yerinden gitmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı sürücü, aracından indirilerek hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde Davut Çakır (71) idaresindeki 34 DU 7533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaşanan kazada şok geçiren sürücü Davut Çakır, bir süre sonra kendisine geldikten sonra aracına doğru yöneldi. Kullanılamaz hale gelen aracının direksiyon başına geçerek olay yerinden gitmek isteyen Davut Çakır, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu aracından indirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü Davut Çakır, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA