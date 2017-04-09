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Oxfordlu gelin çağrıya uydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Düğünlerinizi Türkiye’de yapın’ çağrısına uyan Oxford Üniversitesi’nde okuyan Zeynep Yanar kına gecesini memleketleri Bilecik’te yaptı.

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Londra’da yaşayan Yanar çifti, Oxford Üniversitesi’nde Dijital Medya Prodüksiyonu Bölümü’nde okuyan 23 yaşındaki kızları Zeynep Yanar’ın kına gecesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Düğünlerinizi Türkiye’de yapın’’ çağrısına uyarak memleketleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

DAMADA VİZE ENGELİ

Gelin Zeynep Yanar, vize sorunu nedeniyle damat Halil Algan’ın kına gecesine katılamaması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Zaman zaman gözleri dolan Yanar, pastasını kayınvalidesiyle kesti.

Oxford Üniversitesi’ne yüksek lisans için Adana’dan gelen Halil Algan (28) ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanar, “Nişanlımın okulu bitti, orada mühendis olarak çalışıyor. Düğünümüzü Türkiye’de yapmaya karar verdik. Vizesini uzatmak için pasaportu gerekli makamlara verdi ancak İngilizler vizeye damgasını vurup yollamadığı için 5,5 aydır bekliyoruz” diye konuştu.

Zepnep Yanar, düğünü 1 Temmuz’da Halil Algan’ın memleketi Adana’da yapmayı planladıklarını dile getirerek, “O zamana kadar nişanlımın vizesinin çıkacağını umut ediyoruz” diye konuştu.Zeynep Yanar, eğitiminin bitmesinin ardından eşiyle Türkiye’de yaşamaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

 

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