Oxfordlu Türk kızından Erdoğan'ın çağrısına destek

Londra'da yaşayan Yanar çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Düğünlerinizi Türkiye'de yapın'' çağrısına uyarak Oxford Üniversitesinde eğitim gören 23 yaşındaki kızları Zeynep Yanar'ın kına gecesini memleketleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda yapılan kına gecesinde, gelin Zeynep Yanar, vize sorunu nedeniyle damadın kınaya katılamaması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Zaman zaman gözleri dolan Yanar, kına pastasını müstakbel kayınvalidesiyle kesti.

Gelin Zeynep Yanar, İngiltere'de doğduğunu ve Oxford Üniversitesi Dijital Medya Prodüksiyonu Bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.

"Düğünümüzü Türkiye'de yapmaya karar verdik"

Aynı üniversiteye yüksek lisans eğitimi için Adana'dan gelen Halil Algan (28) ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nişanlımın okulu bitti, orada bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine düğünümüzü Türkiye'de yapmaya karar verdik. Nişanlım şu an orada çalışıyor, vizesini uzatmak için başvurdu ancak İngilizler vizeye damgayı vurup yollamadığı için 5,5 aydır beklemedeyiz. Kına gecemize bile katılamadı. Şu an pasaportu içeride, her şeyi tamam. Bütün evrakını istedikleri şekilde yolladı. Hiçbir engel yok karşısında ama o damgayı vurup yollamıyorlar."

Yanar, düğünü 1 Temmuz'da nişanlısının memleketi Adana'da yapmayı planladıklarını dile getirerek, "1 Temmuz'da inşallah Adana'da düğünümüz olacak. O zamana kadar vizesinin çıkacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Zeynep Yanar, eğitiminin bitmesinin ardından eşiyle Türkiye'de yaşamaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.