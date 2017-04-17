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Oylamadan ‘EVET’ çıkınca dükkandaki her şeyi ücretsiz dağıttı

Rize’de halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' kararı çıkmasının ardından tavuk döner ve ayran dağıtan Ali Hacıfazlıoğlu’nun dükkanında asılı olan pankartlar da dikkat çekiciydi.

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Rize'nin Pazar ilçesinde döner salonu işleten Ali Hacıfazlıoğlu, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararı çıkmasının ardından ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıttı.

Hacıfazlıoğlu, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin camına "Varlığın yeter Reis", "Her şey vatan için", "Bugün menümüz ücretsiz, afiyet olsun" yazılı kartonlar astı.

Referandum sonucundan dolayı ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıtan Hacıfazlıoğlu'nun uygulamasına ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Hacıfazlıoğlu, yaptığı açıklamada, halk oylamasında "evet" çıkması halinde halka ücretsiz döner dağıtacağına söz verdiğini, sözünü yerine getirdiğini söyledi

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