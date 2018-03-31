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Oyun salonu görünümlü uyuşturucu imalathanesine polis baskını

İzmir’in Buca ilçesinde oyun salonu görünümlü uyuşturucu imalathanesine polis ekiplerince yapılan baskında çok sayıda esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Buca ilçesinde 3 zehir tacirinin atari salonu görünümlü bir işletmede uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik polisleri şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucunda, polis ekipleri bugün akşam saatlerinde söz konusu işletmeye baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin oyun salonunda yaptığı aramada zemin kata gizlenmiş bir imalathane ortaya çıktı. Özel havalandırma, sulama ve ışık sistemlerinin kullanıldığı imalathanede 38 saksıda yetiştirilmiş esrar ele geçirildi. Oyun salonuna imalathane kuran şüpheliler M.F. H.E. ve A.S. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
 

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