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Öz kızına 1 yıl boyunca tecavüz eden baba tutuklandı

Ankara'da 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

  • İHA
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Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.’ye tecavüz etmeye başladı. 1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Dün “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
VATANDAŞLAR TECAVÜZCÜYÜ DARP ETTİ
Tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, ormanlık alana götürdüğü Y.Ç.’yi darp ettiği ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, vatandaşın “Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun?” diye sorduğu, Y.Ç.’nin de “Ediyorum” cevabını verdiği görülüyor.

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