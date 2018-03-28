Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı

Hatay'da bir yolcu bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi. Araçtan inen yolcu şoföre, 'Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım' diyerek tehdidini sürdürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi. Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan, şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı bıçağı otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti. 
 
Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA