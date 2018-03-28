Özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı
Hatay'da bir yolcu bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi. Araçtan inen yolcu şoföre, 'Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım' diyerek tehdidini sürdürdü.
- İHA
Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi. Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan, şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı bıçağı otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti.
Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü.
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