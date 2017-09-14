Özel okul teşvik sonuç sorgulama ekranı! Özel okul teşvik sonuçları açıklandı mı MEB açıkaması
Özel okul teşvik sonuçları 2017 tercih yapan adaylar ve veliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel okul teşvik desteği ile ilgili MEB son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden teşvik desteği ile ilgili açıklamaları yayınlıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve başvuru güvenlik numaralarını girerek 7 Eylül ve 14 Eylül tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Özel okul teşvik sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yerleştirmede istediği sonucu alamayanlar ek tercihlerde şanslarını deneyecekler. Özel okul teşvik ek tercihler ne zaman? Ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül tarihinde ilan edilecek. Özel okul kayıt işlemleri ile ilgili soruların cevabı ve Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor. Nakil ve kesin kayıt işlemleri 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Özel okul teşvik sonuçları heyecanla bekleniyor. Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor. Teşvik desteği için ilk başvurular 10 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Tercih yapabilecek öğrenciler 7 Eylül tarihinde ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden vatandaşları konu ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden yapılan güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Özel okul teşvik sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başlayacak. Teşvik desteği almaya hak kazananlar 15 Eylül ve 22 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını ve nakil işlemlerini tamamlayacaklar. Özel okul teşvik desteği ne kadar? Destek tutarı her sınıf için değişiklik gösteriyor. Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve temel lise olmak üzere toplamda 75.000 öğrenciye destek verilecek. Özel okul teşvik ek yerleştirmeler ne zaman? Ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül tarihinde duyurulacak. Özel okul kayıt işlemleri ile ilgili soruların cevabı ve Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.
Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
MEB GİRİŞ
ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sonuçlar 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirisiniz.
ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?
Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak.
2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.
ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ KAYIT İŞLEMLERİ
Nakil ve kesin kayıt işlemleri 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.
Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı ailebireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.
KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen; 2015- 2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alınacaktır.
b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne, babaya veya veli/vasiye ait 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge, bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2017’ye ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasiden ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından temin edilen 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge teslim alınacaktır.
c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.
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