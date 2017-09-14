Özel okul teşvik sonuç sorgulama ekranı! Özel okul teşvik sonuçları açıklandı mı MEB açıkaması

Özel okul teşvik sonuçları heyecanla bekleniyor. Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor. Teşvik desteği için ilk başvurular 10 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Tercih yapabilecek öğrenciler 7 Eylül tarihinde ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden vatandaşları konu ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden yapılan güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Özel okul teşvik sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başlayacak. Teşvik desteği almaya hak kazananlar 15 Eylül ve 22 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını ve nakil işlemlerini tamamlayacaklar. Özel okul teşvik desteği ne kadar? Destek tutarı her sınıf için değişiklik gösteriyor. Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve temel lise olmak üzere toplamda 75.000 öğrenciye destek verilecek. Özel okul teşvik ek yerleştirmeler ne zaman? Ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül tarihinde duyurulacak. Özel okul kayıt işlemleri ile ilgili soruların cevabı ve Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirisiniz.

ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ KAYIT İŞLEMLERİ

Nakil ve kesin kayıt işlemleri 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı ailebireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.