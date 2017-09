Özel okul teşvik başvuru ilanları açıklandı mı? MEB son dakika 2017 özel okul teşviği alan okulların listesi

Özel okul teşvik başvuruları ve okul ilan listeleri açıklandı mı soruların yanıtları belli oldu. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, eğitim öğretim desteği için talebi olan özel okulların ilanlarını http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlamaya başladı. Veliler, kayıt yaptıracakları özel okulun başvurusu olup olmadığını buradan görebilecek. Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları, başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak genel müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, bakanlığa bağlı özel okullara ilişkin yöneltilen 51 soru ve cevaba yer verildi. Soru ve cevaplar arasında teşvik başvuru şartları, takvimi ve teşvik tutarlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Buna göre, öğrenci velileri veya vasileri kayıtlı oldukları resmi veya özel okul müdürlükleri aracılığıyla; özel okullar ise MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurular 6 Eylül´de sona erdi. MEB'in yaptığı açıklamaya göre özel okul teşvik başvuru sonuçları 7 Eylül´de açıklanacak. 6 Eylül'e sona eren özel okul teşvik başvuruları kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 74 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda 6 bin, ilkokullarda 15 bin, ortaokullarda 15 bin, liselerde 15 bin, temel liselerde 24 bin öğrenci teşviklerden yararlandırılacak.





2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara Ağustos ayı içinde kayıt yaptırabilecek. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecek.



5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, e-okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden 10 Ağustos-6 Eylül´de başvurularını yapabilecek. Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül´de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül´e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül´de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül´de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.







Eğitim ve öğretim desteğine ilişkin sıkça sorulan soru ve cevapları



1.2017-2018 öğretim yılı için özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları nereden yapılacaktır?

Öğrenci velileri/vasileri kayıtlı oldukları resmi/özel okul müdürlükleri aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabilecektir.



2. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 10 Ağustos 2015 - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.



3. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-okuldaki “Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü” üzerinden 10 Ağustos 2017-06 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru yapacaktır.



4.2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde nakil yapabilecekler mi?

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara Ağustos ayı içerisinde kayıt yaptırabileceklerdir.

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.



5.Eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar ne kadar süreyle yararlandırılabilir?

15 Mart 2013 ile 14 Eylül 2014 tarihleri arasında doğmuş olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Okul öncesi öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlanabilir.



6.Veli/vasiler; eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinin kayıt işlemlerinin yapıldığını nerden öğrenebilirler?

Veli/vasiler “E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi”nden öğrencinin kaydının yapılıp yapılmadığını görebileceklerdir.



7.Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre öğrencilerin hangi makamlarca verilen yarıGma dereceleri dikkate alınacaktır?

Uluslararası olimpiyatlar, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan resmi makamlarca onaylanan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) yarışmalarda alınan birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri dikkate alınacaktır.



8. Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre Ailenin aylık toplam geliri beyan edilirken nasıl değerlendirme yapılır?

Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine (Merkezi Nüfus İdare Sistemine (MERNİS) kayıtlı ve çalışan) ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeye göre ailenin toplam geliri

tespit edilecektir.



9. Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre vazife baGında vefat eden MEB personeli ifadesi kimleri kapsamaktadır?

Vazife başında vefat eden Millî Eğitim Bakanlığında (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar dahil) çalışan personeli kapsamaktadır.



10.2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan okullar eğitim ve öğretim desteğine tekrar baGvuru yapacaklar mıdır?

2015-2016 eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve eğitim ve öğretim desteğinden daha önceki yıl yararlananlar da dahil olmak üzere tüm kurumlar başvuru yapacaklardır.



11.2017-2018 öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

e-Okul üzerinden okulların kontenjanları göz önünde bulundurularak puan üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme yapılacaktır.



12.Destek verilecek özel okullar hangi tarihlerde yayımlanacaktır?

Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (http://ookgm.meb.gov.tr) yayımlanacaktır.



13.Tercih işlemi yapacak öğrenciler hangi tarihte yayımlanacaktır?

Tercih işlemi yapacak öğrencilerin ilanı 7 Eylül 2017 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.



14. Destekten yararlanacak öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini Eylül ayında eOkul üzerinden yapacaklardır.



15. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin yerleştirme sonuçları 15 Eylül 2017 tarihinde Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir.



16. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 15-21 Eylül 2018 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. Ayrıca resmi okullardan özel okula destek kapsamında yerleştirilen öğrenciler bu tarih aralığında nakil ve kesin kayıt işlemlerini yapacaklardır.



17. Eğitim ve öğretim desteği Ek YerleGtirme Sonuçları hangi tarihte ilan edilecektir?

22 Eylül 2018 tarihinde Ek Yerleştirme Sonuçları Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir.



18. Ek Yerleştirme işlemlerinde Yeni Tercih Alınacak Mı?

Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.



19. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ilişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?

Okul öncesi 20.000, ilkokul 50.000, ortaokul 50.000, ortaöğretim/temel lise 110.000 öğrenci olmak üzere toplam 230.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.



20. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ne kadardır?

Okul öncesi öğrencimiz adına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 2.680 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.



21. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ne kadardır?

İlkokul öğrencimiz adına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.



22. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları sayısı ne kadardır?

Ortaokul öğrencimiz adına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.



23. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaöğretim ve Temel Lise kademesinde, destek tutarları ne kadardır?

Ortaöğretim öğrencimiz adına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL, Temel Lise öğrencilerimiz için ise 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.



24. Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru

yapabilecektir.



25. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin baGvuruları nasıl yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.



26. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır?

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Ara sınıflarda öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.



27. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten yararlanma haklarını kaybederler?

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenciler ile destek kapsamı dışındaki ve destek kontenjanı dolmuş okullara nakil işlemini yaptıranlar eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.



28. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.



29.Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye yapacaklardır?

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul müdürlüğüne kayıtlarını Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.



30. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli nasıl ödenecektir?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.



31. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.



32. Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi?

Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.



33. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir?

Öğrenci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat edeceklerdir.



34. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve Gartları taGıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.



35. Başvuru iGlemlerinin tamamlanmasından sonra Ek-12’de değişiklik yapılabilecek midir?

Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek- 12)’yla ilgili olarak başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra (7 Eylül 2017) Ek-12’de yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.



36. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler istenecektir?

a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen; uluslararası

federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,

b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit formu (Ek-12)’nun 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesi,

c) Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır. Ayrıca açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgeleri ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığı altındaki Vazife Başında Vefat Eden MEB personeline ait onaylı belge,

d) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesi ve kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.



37. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?

İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,



38. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

15 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,



39. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,



40. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.



41. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?

Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Bakanlığın internet adresinden ilan edilecektir. MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet adresi (http://ookgm.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)

incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Tercihleri sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir. Eğitim ve öğretim desteği Ek Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.



42. Okul Öncesi eğitim kurumlarına geçen yıl kayıt olup bu yıl tekrar bu kurumlara devam edecek öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

Okul öncesi kurum öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince faydalanabilmektedirler.



43. Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl değişecek midir?

Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecektir.



44. 8. Sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteği başvuru işlemleri nasıl yapılacaktır?

8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Yerleştirme Sonuçlarının İlanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler,

Yerleştirme Sonuçlarının İlanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.



45.Özel okullarda ücretsiz veya %100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez. %100 burslu okutulan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamaz.



46. Veliler/vasiler belirtilen tarihlerde nakil işlemlerinin tamamlandığını nasıl öğrenebilecekler?

Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebileceklerdir.



47. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri her iki sınıf seviyesinde de destek için başvuru yapabilecek midir?

Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.



48. Yerleştirme işlemlerinde puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.



49. 2017-2018 öğretim yılında sınıf tekrarı yapmış olan öğrenciler destek başvurusu yapabilecekler mi?

2017-2018 öğretim yılında sınıf tekrarı yapanlar destek başvurusu yapamayacaktır.



50. Hazırlık sınıfında destek almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği alma süreleri ne kadardır?

Hazırlık öğrencileri 5 yıl süreyle eğitim ve öğretim desteği alabilecektir.



51. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler Eylül ayı içerisinde yerleştirildikleri özel okula kayıt işlemi yapabilecek mi?

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında özel okula yerleştirilen öğrenciler Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihlerde, yerleştirildikleri özel okula destek kapsamında kayıt işlemini yaptırabilecektir.



2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

f) Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz

olmak,

4. OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

4.1. Eğitim ve Öğretim Desteğinden Yararlanmak İsteyen Özel Okulların Yapacakları İşlemler

a) 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri ( Önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında olan özel okullar dâhil), MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları

Modülü üzerinden eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf kademelerini sisteme ekleyeceklerdir.

b) Okullar, eğitim ve öğretim desteği kapsamında öğrenci almak istemedikleri sınıf seviyesine giriş yapmayacaktır.

c) Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının % 75'ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının % 70'ine kadar eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.