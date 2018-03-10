Özel plaka nasıl alınır Özel plaka alma şartları çıkartma işlemleri nelerdir



Özel plaka nedir nasıl alınır? Özel plaka alma işlemleri nelerdir? Özel plaka satın almak ikinci el araçlara nazaran sıfır araçlarda daha kolay bir işlemdir. Araç alırken trafik müşavirleri ya da bayiniz istediğiniz plakayı sorgulayarak bağlı olduğunuz trafik tescil şubesinde bulunmaktadır. Plaka için ödeyeceğiniz ücret ise bundan sonra belirlenmektedir. Trafik şubelerindeki memurlar plakaya göre sizden yasal yollarla bağış talep ederler. Bu bağış miktarlarının en özel plakalarda 10 bin TL gibi fazla rakamlara çıktığını biliyoruz. Plaka konusunda en zor işlemlerin İstanbul ilimizde yapıldığını görüyoruz. Ancak Ankara, İzmir, Bursa gibi illerimizde özel plaka çıkartmak daha kolaydır. Örneğin Ankara’da özel plaka alma işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte araştırılan Özel plaka nasıl alınır Özel plaka alma şartları çıkartma işlemleri detaylarını haberimizde derledik.

ÖZEL PLAKA NASIL ALINIR?

Özel plaka alma işlemi ilk bakışta zor gibi sanılsa da aslında zor değildir. Öncelikle istediğiniz plakayı sorgulayıp, plakanın daha önce başkası tarafından alınmadığına emin olmalısınız. Emin olduktan sonra İl Trafik Müdürlüğüne talepte bulunmalı, daha sonra da gerekli evrakları tamamlamalısınız.

Eğer şirket için özel plaka talep ediyorsanız, şirketin imza sirküleri, son 6 aya ait faaliyet belgesi ve vekâlet vermeniz gerekmektedir. Şirketlerin özel plaka için vermesi gereken özel plaka vergisi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Şahsi olarak özel plaka almak istiyorsanız da kimlik belgesi yeterlidir.

ÖZEL PLAKA ALMA ÜCRETİ

Şahsınız için alacağınız özel plaka için vermeniz gereken özel plaka vergisi de yine şirketlerde olduğu gibi 5 ile 15 bin TL arasında değişmektedir. Bazı plakalar için 250 bin TL’ye kadar istenen rakamlar olabiliyor.

Plaka işlemleri 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren noterlerden yapılacağı için, özel plaka alma işlemlerinde birtakım değişiklikler söz konusu olabilir.

Özel Plaka Fiyatları, Ücretleri

34 GS, 35 FB, 07 BJK, 31 MHP, 06 AKP, 25 CHP gibi özel plaka çıkartmak düşündüğünüz rakamların üzerinde gerçekleşebilmektedir. Öncelikle özel plaka almak istiyorum diyorsanız her sene ödediğiniz vergiler haricinde sabit bir ücretin olmadığını belirtelim. Özel plaka çıkartma işlemleri sırasında ödediğiniz ve her sene ödemeye devam edeceğiniz 5 ila 15 bin TL arasında değişen fiyatlar sabittir. Ancak ne 2. el özel plaka ücretleri ne de yapacağınız bağış tutarları kesin olarak bilinemez. Fakat bazı plakalar için fiyatların 250 Bin TL rakamlarına kadar çıktığına tanıklık ediyoruz.

Özel Plaka Sorgulama

Önceden TC. Kimlik numarası veya E-Devlet şifresi ile özel plaka sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyordunuz. Ancak E-Devlet sisteminde yer alan araç sorgulama ve plaka sorgulama işlemleri sadece kendi adınıza ait plaka ve araçlar ile kısıtlandı. Bu sebepten online olarak özel plaka sorgulaması yapabileceğiniz bir mecra şu an için bulunmamaktadır. Trafik şubelerine bizzat giderek almak istediğiniz özel plaka uygun mu öğrenebilirsiniz.