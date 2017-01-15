Palandöken'e uzay üssü gibi restoran

Özelleştirme İdaresi'nden teslim alınan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 60 günde 60 proje geliştirdi. Projelerden en dikkat çekicisi, Erzurum'un güneyinde Palandöken Dağının deniz seviyesinden 3 bin 185 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin altındaki 2 bin 700 metre yüksekliğe, kayakçıların ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak Küre Restoran oldu. İlaçlı çamdan ahşap zemin üzerine oturtulan tesis güneşe, kara, soğuğa ve rüzgara dayanıklı malzemeden yapıldı. Gece ve gündüz kayak yapanlar ile kar manzarasında keyif yapmak isteyenler hem kayakçıları izleyecek, hem de Erzurum manzaralı tesiste çay- kahve içip, sucuk- ekmek yiyebilecek.

250 KİLOMETRE DÜZGARA DAYANIKLI

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ejder A.Ş. tarafından yaptırılan ve işletilen tesis, sömestir tatiliyle birlikte restoran ve kafe olarak hizmet verecek. 250 kilometre hızdaki rüzgara dayanıklı olan tesis, çelik kargas üzerine yaptırıldı. Türk mühendislerinin başarısı olarak 20 metre çapında, 10 metre yükseklikte yarım küreyi andıran sosyal tesisin ilk etapta kafe bölümü hizmete açıldı. Toplam 330 metrekare kapalı alanı bulunan, üzeri Almanya'dan getirtilen şeffaf fiberglastan yapılan restoranda aynı anda 110 kişi yemek yiyebilecek. Küre restoranın müşterileri, gondol, telesiyej ve kar üstü araçlarla oteller bölgesinden taşınacak.