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Paraları yetmediği için ekstra lahmacun isteyen öğrencilere lokantacının yazdığı not efsane oldu

Paraları yetmediği için ekstra lahmacun isteyen öğrencilere lokantacının verdiği cevap sosyal medyayı salladı.

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Sosyal medya, 5 üniversite öğrencisinin yemek siparişinde yazdığı nota büyük bir jestle karşılık veren lokantacıyı konuşuyor. Paraları olmadığı için yemek siparişinde, 'Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı istiyoruz' notunu yazan öğrencilere lokanta sahibi olumlu yanıt verdi. 
 
LokantacÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilere yazdÄ±ÄŸÄ± not efsane oldu
 
Öğrencilerin siparişine ek olarak fazladan 7 lahmacun ve her biri için tatlı gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine,  'Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar' şeklinde cevap verdi. Nota yüzlerce yorum gelirken, lokanta sahibi 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.
(Hürriyet)

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