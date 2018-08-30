Kahramanmaraş'ta bir kişi, parasının çalındığını polisten öğrendi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, gece saatlerinde elinde poşetle gezen bir çocuğu durdurdu. Ekipler, H.A'nın (15) taşıdığı poşetin içinde 14 bin 250 lira bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, çelişkili ifade veren H.A'yı sorguya aldı. Şüpheli H.A, arkadaşı A.H. (15) ile birlikte 3 gün önce Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. H.A, ayrıca paranın bir kısmını harcadıklarını ve motosiklet aldıklarını belirterek, ellerinde 14 bin 250 lira kaldığını kaydetti.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği evin sahibi Hayat Paköz (84) ile görüşen polis ekipleri, kendisinden, sakladığı paranın yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Paköz ise parasının, sakladığı yerde olmadığını gördü.

Polis ekipleri, çalınan parasından kalan 14 bin 250 lirayı Paköz'e verdi.

Paköz, hırsızlık olayını polislerden öğrendiğini kaydederek, kendilerine teşekkür etti.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.