Park halindeki midibüs kül oldu
İstanbul Kağıthane’de park halindeki bir midibüs yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen midibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 07.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir sürücü kursuna ait midibüs yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler midibüsü söndürmeye başladı. Köpük ile söndürülen midibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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