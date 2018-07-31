Parmağında sıkışan yüzüğe AFAD ekiplerinden operasyon
Zonguldak'ta vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkarttı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran ve ismi açıklanmak istemeyen bir kişi, parmağının şişmesi sebebiyle yüzüğü çıkartamadığını söyledi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine haber verildi. Hastaneye gelen ekipler, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Parmakta sıkışan yüzük ekiplerce çıkartıldı. Yüzükten kurtulan talihsiz kadın ise rahat bir nefes aldı.
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