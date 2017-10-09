Parmağında sıkışan yüzük spiral makinesiyle kesildi

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Serhat Ada, döküm demirden yapılan bir yüzüğü parmağına taktı. Söz konusu yüzüğü daha sonra parmağından çıkaramayan Ada, Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Sağlık ekipleri, yüzüğü çıkaramayınca Ayvalık İtfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden destek istendi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmak ile yüzük arasına çay kaşığı koyduktan sonra yüzüğü spiral demir kesme makinesiyle kesti. Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu yüzük, Ada'nın parmağından çıkarıldı.