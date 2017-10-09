Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Parmağında sıkışan yüzük spiral makinesiyle kesildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral demir kesme makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Serhat Ada, döküm demirden yapılan bir yüzüğü parmağına taktı. Söz konusu yüzüğü daha sonra parmağından çıkaramayan Ada, Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Sağlık ekipleri, yüzüğü çıkaramayınca Ayvalık İtfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden destek istendi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmak ile yüzük arasına çay kaşığı koyduktan sonra yüzüğü spiral demir kesme makinesiyle kesti. Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu yüzük, Ada'nın parmağından çıkarıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pilot şimşeklerin arasından böyle geçti

Pilot şimşeklerin arasından böyle geçti

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA