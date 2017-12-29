Pazartesi okullar tatil mi 1 Ocak 2018 MEB son dakika valilik yılbaşı okul tatil açıklaması

2018 yılbaşı pazartesi günü okullar tatil mi? sorusuna MEB ve valiliklerden son dakika açıklaması bekleniyor. Yılbaşı öncesi milyonlarca veli ve öğrenci Pazartesi okullar tatil mi? 2017 yılında 31 Aralık hangi güne denk geliyor 1 Ocak 2018 resmi tatil olacak mı? Yeni yıla sayılı günler kala binlerce öğrenci şimdiden tatil hesabı yapmaya başladı. Peki 2018'in ilk günü hangi gün tatil var mı? 2018 yılının resmi tatilleri de şimdiden aranmaya başlandı. 2018 yılında haftasonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor. İşte aralarında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olası olduğu tüm tatil günleri… Bu yıl 1 Ocak 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Herkes merakla yeni yılda okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesine baktığımız zaman 1 Ocak 2018 resmi tatil. Yani memurlar ve öğrenciler 1 Ocak 2018 pazartesi günü tatil yapacak. Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Fakat özellikle sosyal medya üzeri okulların dört gün tatil olacağı iddia edilmişti. Fakat ne cuma günü nede salı günü okullar tatil edilmesi söz konusu değildir. Hangi günlerde okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

31 Aralık hangi güne denk geliyor okullar tatil olacak mı sorusu şimdiden merak edilmeye başlandı. Türkiye'de okullar yılbaşı günü yarım gün tatil yapılıyor ve ertesi gün resmi tatil ilan ediliyor. Gelin hep birlikte bu yıla bakalım. 31 Aralık 2017 bu yıl pazar gününe denk geliyor. Öğrenciler merakla bekliyor faka 31 Aralık günü maalesef tatil görülmüyor. Fakat 1 Ocak 2018 perşembe gününe denk geliyor. Yani hafta sonuyla birleştiği zaman 3 gün boyunca tatil yapılma şansı bulunuyor. 2018 yılında kaç gün tatil yapacağız, Kurban bayramı ve Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkar mı yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yeni yılın gelmesine bir aydan biraz daha fazla bir zaman kala herkes bu soruların yanıtının peşinde. Christmas gecesi İsa'nın 'doğum günü' kutlaması değildir. Bu gecenin 'yeni yıl' ile bir ilgisi yok. (İsa'nın doğum günü bilinmiyor.) Noel / Christmas gecesinde "İsa'nın beden alıp dünyaya geliş olayı" kutlanıyor.







2018 YILINDA KAÇ GÜN TATİL VAR?



2018 yılının resmi tatilleri de şimdiden aranmaya başlandı. 2018 yılında haftasonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor. İşte aralarında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olası olduğu tüm tatil günleri… 2018 yılında kaç gün tatil yapacağız, Kurban bayramı ve Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkar mı yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yeni yılın gelmesine bir aydan biraz daha fazla bir zaman kala herkes bu soruların yanıtının peşinde. Türk halkı 2017 yılında tam 116 gün tatil yaptı. Şimdi merak edilen 2018 yılındaki tatil günleri. İşte 1.5 ay sonra gelecek olan 2018 yılındaki kurban bayramı, ramazan bayramı, 30 Ağusto, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim tatil günleri. 2017 yılının resmi tatilleri 29 Ekim ile birlikte tamamlandı. 29 Ekim, pazar gününe gelmesi nedeniyle çalışan kesim için bir tatil avantajı yaratmadı ancak öncesinde 30 Ağustos ile birlelşen Kurban Bayramı tatili, 11 gün ile şimdiye kadar yapılan tatiller arasında en uzunların biri oldu. Peki 2018 yılında da aynı şekilde uzun tatil var mı ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak?



2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ



1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil – 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) – 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil – 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil – 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) – 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) – 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)



YILBAŞINDA ALINACAK HEDİYELER



Eğer klasik bir hediye almak istiyorsanız yılbaşında saat ve parfüm sevdiğinize hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar arasında bir yemek organizasyonu yapıp kendi evinizde yılbaşı hediyesi verebilisiniz. Geçen yıla ait bir fotoğraf albümü yaparak hem anıları hatırlayabilir hem de 1 yıllık geçmişinize bakabilirsiniz. Malum ocak ayı kış mevsimi sevdiğiniz birine alacağınız kırmızı atkı ve bere ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.



2018 Yılbaşı ne zaman



Bu sene yılbaşı 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor



– Yangın Söndürücü Kokteyl



Karıştırıcı Kişiye Özel 50 Yıllık Takvim Magic Mug



– Sihirli Kupa Tek Fotoğraflı Bir Yıl Böyle Geçti Yılbaşı Yapbozu Yılbaşı Sweatshirtleri



– Show MustGo On Nostaljik Lezzetler ve Oyuncaklar LoveMatter



– Aşk Ölçer Kraft Origami Cüzdan



Bir bayanı mutlu etmenin yolu güzel hediyelerden geçer. Bayan sevgiliye hediye ne alsam diyenler için birbirinden güzel seçenekler...



1-Parfüm (ilk sırada parfüm var, aslında kızların çoğu sizin seçtiğiniz bir kokuyu kullanmak istiyorlar beyler)



2-Çiçek (çiçek sevmeyen alerjisi olan kızlar olabilir ama bu tarz ekstrem durumlar dışında çiçek genellikle beklenen hediyeler arasında)







3-Yüzük (yüzükten kastımız öyle düz bir yüzük değil, anlamlı olması bekleniyor)



4-Yemek Organizasyonu (bu hediyeden çok süprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış, ortamı güzel olan bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar)



5-Kolye (kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bişeyler yazmalı ya da içinde fotoğraflarınız olmalı)



6-Fotoğraf Albümü (ikinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir)



7-Çikolata (Tabiki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.)



8-Kendi yaptığınız müzik CD si (İçinde birbiriniz için anlamı olan şarkılar varsa tamamdır.)



9-Film (sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir)



10-Ayakkabı (sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler)



11-Çanta (Ayakkabı için geçerli olan kurallar çanta için de geçerli. Eğer sevgilinizin hoşuna gitmeyecek bir çanta alırsanız ya sizi kırmamak için onu değiştirmez ama kullanmaz, ya da değiştirir ve siz üzülebilirsiniz)



12-Kozmetik Mağazasından Hediye Çeki (Kızların makyaj malzemelerine düşkün oladuklarını, olmasalar bile illaki kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Yani aslında çok işlevli bir hediye.)



13- Vücut Bakım Setleri (Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.)



NOEL / CHRISTMAS GECESİ NEDİR TARİHİ



Christmas gecesi İsa'nın 'doğum günü' kutlaması değildir. Bu gecenin 'yeni yıl' ile bir ilgisi yok. (İsa'nın doğum günü bilinmiyor.) Noel / Christmas gecesinde "İsa'nın beden alıp dünyaya geliş olayı" kutlanıyor. Noel / Christmas, Hristiyanların "Epiphany" diye isimlendirilen yortularından kaynaklanmış dini kökenli bir töredir. Hristiyanlar her yıl 6 Ocak tarihinde "Epiphany" diye adlandırılan bir "yortu" gününde; (1) İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini, (2) 8 günlük iken sünnetini, (3) 40 günlük iken mabede sunuluşunu, (4) 12 yaşında din adamlarıyla konuşmasını, (5) 30 yaşında vaftizci Yahya tarafından vaftizini, bir arada, tek bir günde kutlarlardı. Hristiyan din adamları Epiphany yortusundaki kutlamalar arasında yer alan "İsa'nın beden alıp dünyaya gelişinin kutlamasını" 25 Aralık gününe çektiler. Böylece milattan sonra 354 yılından itibaren 25 Aralık kutlamaları Roma'da İsa'nın doğum kutlamalarına dönüştü.







24 - 25 ARALIK NOEL KUTLAMALARI



380 yılında, "Doğu'daki Hıristiyanların da Batı'dakiler gibi, İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini 25 Aralık'ta kutlamaları" için emir çıkardı. Şimdi Hıristiyanlar bir bütün olarak 25 Aralık gününü kutluyor ama Ermeniler hâlâ 6 Ocak gününde "Epiphany" kutlamalarını sürdürüyor. 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları daha sonraları, 597 yılında Noel / Christmas olarak adlandırıldı.



NOEL NE DEMEK?



İsa'nın doğumu Latin dilinde söyle anlatılır: "Festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi"... Bu uzun anlatım değişik kiliselerde tekrarlanırken kısaltılarak "Dies Natalis Domini" (Jour de naissance du Seigneur) halini aldı. Bu kısa anlatım içindeki Natalis kelimesi de "derive" olup, İtalya'da "Natale", İspanya'da "Navidad", Portekiz'de "Natal" ve Fransa'da "Noel" haline geldi. Papa Gregoire le Grand taralından 597 yılında Saksonlara Hristiyan dinini öğretmek misyonu ile İngiltere'ye gönderilen St. Augustin, Hristiyan propagandası için "görkemli ayinler" düzenledi, 25 Aralık kutlamalarını da kısaca "Noel" günü olarak adlandırdı.



Christmas ne demek manası nedir?



Hıristiyan kiliselerinde "mass" ekmek ve şarabın takdisi ayinlerine verilen isimdir. İsa'nın (Christ'in) beden alış ayininin yapıldığı güne bu yaklaşımla Christmas günü denildi.