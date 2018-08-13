Pembe Kayalar’a koştular

Ziyaretçiler gün içinde çevrede piknik yapıp denize giriyor ve eşsiz gün batımı manzarasını izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Antik çağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılan pembe renkli kayaların özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması. Kayalar bu özelliği nedeniyle, Osmanlı Döneminde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul’a taşınmış ve mimaride sıkça kullanılmış.