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Pendik'te sabah saatlerinde yangın çıktı

İstanbul Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • DHA
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Yangın saat 06.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde çıktı. Alt katı restoran olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardında söndürdü. Yangında can kaybı olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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