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Pendik'te siteye pompalı tüfekli saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı

Pendik'te pompalı tüfekle bir siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladığı ve araçlara zarar verdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı.
 
Bu kapsamda, pompalı tüfekle siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladığı ve araçlara zarar verdiği ileri sürülen şüphelilerden A.Ö. ve A.İ, Kartal'da yakalandı. Diğer şahsın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
 
Şüpheliler hakkında, "mala zarar verme, yağma, gasp, konut dokunulmazlığının ihlali, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

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