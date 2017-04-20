Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu

Yılankale mevkiindeki piknik alanında, bugün öğle saatlerinde çocuklarını gezdiren Erhan Yılmaz, köpeklerin durmadan havladığını fark etti. Durumdan şüphelenip köpeklerin bulunduğu yere giden Yılmaz, çukur içerisinde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeletini görüp, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 6 ay ile 1 yıl arasında ölen bir kişiye ait olduğu tahmin edilen iskelet, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.