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Piknik yolunda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova – Adıyaman yolunun Dutluca kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Atatürk Barajı’na pikniğe gittikleri öğrenilen Mithat T. yönetimindeki 63 YD 743 plakalı otomobil, önünde seyreden Abdulcelil B. kontrolündeki 63 LY 320 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
 
Kazada, aynı aileden Abdulbaki ve Muhammed Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Tatar ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada, İslim (7), Kenan (3), Yasemin ve Songül Tatar ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yaralıların tedavileri sürüyor.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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