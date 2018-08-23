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Piknik yolunda kaza: 25 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi, pikniğe gidenlerin içinde bulunduğu römorktaki 25 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, dün akşam saatlerinde Büyük Sarıkaya köyü Canavaryurdu mevkisinde meydana geldi. Ejder Ateş yönetimindeki 71 EA 235 plakalı traktörün römorku, orman arazisindeki yokuşta kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Sürücü Ateş, kazadan yara almadan kurtulurken, römorkun içinde bulunan ve pikniğe gittiği öğrenilen 25 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ankara’nın Bala ilçesindeki ve Kırıkkale’deki çeşitli hastanelere götürdü. Şarampole devrilen römork ise Kırıkkale Belediyesi’nin itfaiye ekibi ve AFAD görevlileri tarafından köylülerin de yardımıyla düzeltildi.

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