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Piknikte uçurumdan 12 yaşındaki Uğurcan hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice İlçesi'nde ailesiyle pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan Karakaş, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızılkaya mevkisindeki piknik alanında meydana geldi. Annesi Arzu ve babası Ercan Karakaş ile pikniğe giden Uğurcan Karakaş, iddiaya göre uçurumun kenarında oynarken dengesini kaybetti. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşen Uğurcan, ağır yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Karakaş, doktorların müdühalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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