Plazada kariyer yapıyordu şimdi çiftçi oldu

Özel sektörde finansman alanında iyi bir kariyeri varken hayatını değiştiren bir karar alan evli 1 çocuk annesi üniversite mezunu 54 yaşındaki Bilge Ünver, 2000 yılında 37 yaşındayken İstanbul'u terk ederek Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde çiftlik kurdu. Üzerinde ot bile yetişmeyen 15 dönümlük arazide önce kiraz yetiştirmeye başlayan Ünver, zaman içinde üretim yaptığı araziyi 75 dönüme çıkarıp kirazın yanı sıra üzüm ve zeytin yetiştirmeye, hayvancılık da yapmaya başladı. Bilge Ünver, bu süreçte 'Sancaklı Aile Çiftliği' adıyla kendi markasını yarattı.

Bir daha kesinlikle dönmem

Şehrin gürültüsünden, standart iş hayatından, e-posta'lardan ve bilgisayardan kaçıp doğaya geldiğini belirten Bilge Ünver, emekli olan eşi Ali Ünver ile birlikte çiftlik yaşamı sürdürdüklerini kaydederek şunları anlattı:

"Benim hikayem toprağı, doğayı sevmekten ve özel sektörde çok çalışıp yorulmaktan başlayan bir hikaye. Buraya gelince 15 dönüm arazi alarak kiraz yetiştiriciliğini öğrenmeye başladım. Arkasından zeytin ve üzüm ürettim. Bu işi çok severek yapıyorum. Burada her şeyden önemlisi üretim var. Toprakla ilk tanıştığımda gerçekten zorlandım. Sonra toprakla barıştık, bir daha kesinlikle dönmem."

Aslen Bursalı olan, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da finans alanında kariyer yapan Bilge Ünver, bir özel şirkette genel müdürlükten emekli olan eşi Ali Ünver ile birlikte İstanbul'dan Manisa'ya tarım yapmak için geldiklerini söyledi.

Manisa'yı tarım yapabilecekleri en iyi yer olarak seçtiklerini belirten Bilge Ünver, çevredekilerin bu işi yapamayacağını düşündüklerini anlattı. Bilge Ünver, "Ben buraya geldiğimde 'Aaaa bir kadın. Birkaç gün heves eder, yarın öbür gün kaçar gider' dediler. Ama yaptım, becerdim. Yaptığımı gördükten sonra da saygıyla karşılanıyorum" diye konuştu.

Kendi markasını oluşturdu

Araziyi ilk satın aldığında ot bile yetişmediğini söyleyen Bilge Ünver, şimdi 75 dönümde çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söyledi. Yetiştirdiği kiraz, üzüm ve zeytini daha iyi pazarlayabilmek için kendi markasını oluşturduğunu anlatan Ünver, "Bulunduğum bölgenin ismine uygun olarak 'Sancaklı Aile Çiftliği' markasını yarattım. Bu yıl markamız tescillendi. Kendi markamızla ürettiğimiz kiraz ve üzümler Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi.

'Kadınlar kendilerine güvensinler'

Köylünün 'Hanımağa' lakabını taktığı Bilge Ünver, kendi işini kurmak isteyen kadınlara cesur olmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Burası benim cennetim. Yılların emeğinin karşılığını toprağın vermesini görmek kadar güzel bir şey yok. Kadınlar önce kendilerine ve yapabileceklerine inansınlar. O inançlarını da asla kaybetmesinler. Neyi istiyorlarsa yapabilirler. Kendileri inandıkları sürece emin olun başarılı olurlar. Kadınlar kendilerine güvensin, ellerinden hiçbir şey kurtulmaz. Ben buna gerçekten inanıyorum."