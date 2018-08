PMYO 2018 alım ilanı başvuru işlemi nasıl yapılır EGM PMYO polis alımı başvuru şartları nedir

PMYO 2018 alım ilanının yayınlanmasıyla adaylar başvuruların başlama tarihini beklemeye koyuldu. PMYO ön başvuru tarihi olarak 13-26 Ağustos 2018 tarihleri belirlenmişti . Buna göre PMYO ön an itibariyle başlamış bulunmakta. PMYO polis alımı başvurusu nasıl yapılacak? 2018 EGM son dakika PMYO başvuruları ne kadar sürecek Polislik sınavı ne zaman PMYO başvuru şartları nedir PMYO başvuru işlemi sözlü sınav ve mülakatları nasıl olur? 2018 Lise mezunu PMYO Polis alımları ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO polislik alımı başvuru şartları neler? PMYO polislik sınavı ne zaman? PMYO için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak 2 bin 500 polis alımı yapılması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesine lise mezunu polis alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlayan Polis Akademisi, alımların 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi olarak yapılacağını açıkladı. Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alımlara ilişkin ön başvurular, Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak. Adaylar 2018 PMYO ön başvurularını yaparken doldurulması zorunlu olan yerleri eksiksiz ve dikkatli bir şekilde doldurması gerekmektedir. Aksi halde bu ve bunun gibi basit hatalar nedeniyle başvuru geçersiz sayılabilmektedir.

2018 PMYO ön başvuruları an itibariyle başladı. Adaylar Polis Akademisinin İnternet sitesi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.



Adaylar 2018 PMYO ön başvurularını yaparken doldurulması zorunlu olan yerleri eksiksiz ve dikkatli bir şekilde doldurması gerekmektedir. Aksi halde bu ve bunun gibi basit hatalar nedeniyle başvuru geçersiz sayılabilmektedir.



PMYO ön başvurusunun geçersiz sayılacağı bazı durumlar;



İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması,



Öğrenim durumu, yaş, YKS puanı, Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması,

Başvuru işleminin sonuçlandırılmaması



Başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması,



2018 PMYO Başvuru Ücreti Yatırma



2018 PMYO ön başvuru ücreti olarak adaylar 100 TL ( Yüz Türk Lirası ) ödeyeceklerdir. Ön başvuru ücreti 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00’dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar yatırılmalıdır. Adaylar ön başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.



Adaylar 2018 PMYO ön başvuru ücretini yatırırken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir;



Kendi adlarına T.C. KİMLİK NUMARASI ile birlikte 2018 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmaları ve alınan dekontun şahsen başvuru ve evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)"



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.



Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.



Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.



E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.



E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.





İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00’dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır



a) T.C. vatandaşı olmak,



b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,



c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),



d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”



ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,



h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,



k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.



PMYO polis alımı 2018 yılı başvuru şartlarının yukaırda belirtildiği gibi olması bekleniyor. Yaş, boy kilo ve diğer şartlarda birçok aday değişiklik yapılmasını istiyor. Ancak EGM bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuru ile de lise mezunları için polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Öyle ki 2 bin 500 Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis öğrencisi alımı üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile yapılması bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile büyük ihtimal ile Polis Akademisi Başkanlığı öğrencilerin sıralamalarını tespit etmektedir. Sıralamalar tespit edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığınca baraj puanının belirlenmesi ve baraj puanını aşan öğrencilerin PMYO için alım yapılacak olan 2 bin 500 polis alımı ilanına başvuru yapması ön görülmektedir. PMYO polis alımı ilanının yayımlanması ile tüm ayrıntıları star.com.tr'den öğrenebilirsiniz.



PMYO başvuruları için henüz net bir tarih verilmedi. Başvurular Polis Akademisi Başkanlığı'nın "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online olarak yapılacak.







PMYO Başvuruları ve başvuru şartları ve taban puanların açıklandıktan sonra, adayların pmyo.pa.edu.tr'den ön başvuru yapmaları gerekiyor. Polis adayları başvurularını pmyo.pa.edu.tr'den TC Kimlik Numarası ile giriş yaparak yapabilecekler. Daha sonra sistemin yönlendirmesi ile gerekli bilgiler girilerek adım adım başvuruyu tamamlanması gerekiyor. Doğrulama kodunun da girilmesi sonrası ekrana gelecek olan, YKS puanınızı ve okul bilgilerinizi, adres ve telefon bilgilerinizi ekledikten sonra PMYO başvuru merkezi ve başvuru tarihini seçiyorsunuz.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda 2 bin 250 erkek memur, 250 kadın memur alınması kararlaştırıldı.



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden resmi olarak yapılan yazılı açıklama da Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO içi 2 bin 500 polis alımı yapılacağı ve detayların ise 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınav yani üniversite sınavı sonrası açıklanacağı belirtildi. Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis alımları bilindiği üzere üniversite sınavı puanlarına göre yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı adayların 30 Haziran tarihinde yapılacak olan üniversite sınavına girmesi ve her hangi bir puan türünden en azından 260, 270 üzerinde puan alması gerekmektedir (okul puanı hariç). Genel olarak o sene yapılan üniversite sınavında adayların aldığı puanlar göz önüne alınarak bir baraj puanı konulmakta ve ancak bu baraj puanını geçen adaylar müracaat edebilmektedir.



# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.



Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.. PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu statüsünde olmuş olursunuz. Bu okulu kazandığınız taktirde, yatılı olarak eğitiminize başlayacaksınız. Bu 2 yıl boyunca okulda disipline dayalı bir eğitim sizleri bekliyor. Okullarda her sabah yatağınızı yapmak, sakal traşı olmak, ast üst ilişkisine riayet ederek iletişim kurma gibi temel disiplin eğitimleri yer alır. PMYO öğrencileri ağırlıklı olarak hukuk, silah ve polislik ile ilgili dersler görürler.



Üniversitelerde olduğu gibi güz ve bahar dönemlerinde girilen sınavlar gibi sınavlara gireceksiniz. Ve bu sınavların sonuçlarına bakılarak okullarda başarı sıralamanız olacak. Peki bu başarı sırasının size ne gibi bir etkisi olacağını soruyorsanız eğer bu başarı sırası sizin meslekte sicil numaranızı etkileyecek ve en önemlisi okul bitiminde çalışacağınız ili seçme sırasında bu sıralamaya bakılarak size çalışacağınız il seçtirilecek. Örnek verecek olursak eğer okulun 1.si çıkıp bir il seçecek ve bu sıralama aynen bu şekilde devam edecek ve her geçen sırada listede ki iller yavaş yavaş azalacak bu yüzden istediğiniz ilde çalışmak için başarı sıranızın iyi olması gerekmektedir.



PMYO’u bitirdiniz ve ilinizi seçtiniz eğer ki seçtiğiniz il okuduğunuz il değil ise size 15 gün meyil müddeti verilecek 15 günün sonunda tercih etmiş olduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğüne giderek başlama yapmak zorundasınız. O İl de Emniyet İçerisinde çalışacağınız birimi ise o İlin Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu birimlere alım ise genelde kişinin özelliklerine bilgisine bakalarak yapılır. Biriminiz zaman gözetmeksizin yine çalıştığınız ilin emniyet müdürlüğü tarafından değiştirilebilir.



Polis Meslek Yüksek Okullarına alımlar lise mezunu kişilerden oluşur. YGS sınavından en az 270 puan(YGS türü farketmiyor) alan kişi PMYO mülakatına başvuru hakkı kazanır. İlk başvurular internet üzerinden olmaktadır. İnternet üzerinden başvuru yaptığınızda size mülakat tarihiniz o zaman verilecektir. Ve o tarihte size söylenen polis okulunda mülakata gireceksiniz. Peki Mülakatta neler var. Mülakatta boy-kilo ölçümü, vücutta yara izi, renk körlüğü testi ve en önemlisi bir spor parkuruna gireceksiniz. Madde madde başvuru şartlarını aşağıda yazdık inceleyebilirsiniz.



T.C. vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS’den belirlenen braaj puanı ve üzerinde puan almış olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.





İnternet Üzerinden Ön Başvuru



Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 18 Haziran – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba 18 Haziran-30 Haziran 2015 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır. (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır.) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.



Şahsen Başvuru, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı



İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuruda bulunacakları (evrak teslimi) aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezleri, 01 Temmuz 2015 tarihinde http://pmyo.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, 02 Temmuz – 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuru ve sınav merkezlerinde şahsen başvurularını yaparak istenilen belgeleri müracaat komisyonlarına teslim edecek ve aynı gün aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklardır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihte başvuru ve sınav merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. Şahsen başvuru ve aday değerlendirme ve seçme sınavının yapılacağı tarihlerde yani 02-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında internetten ön başvuru yapılamayacak ve bankalara başvuru ücreti yatırılamayacaktır.



BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER



Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),

Sınav Başvuru dilekçesi

Aday Sağlık Bilgilendirme Formu

Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.

Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)

Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi

Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)



NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup onaylı fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından ayrılan veya sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.



# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



# Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)



# ÖSYM tarafından yapılacak TYT'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru kılavuzunun yayımlanması ile belli olacak. Ancak puan sınırının önceki senelerde olduğu gibi düşük olması bekleniyor)



# 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,



# Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)



# Adli sicil kaydı olmaması,



# Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.



# Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



# Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.



# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.