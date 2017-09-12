Polis alımı 2017 ne zaman? POMEM PÖH alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi alımları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. POMEM PÖH alımları her dönemde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Polis alımları 2017 yılında ne zaman olacak? 20. Dönem alımlarının ardından POMEM alımlarının bir sonraki başvurularının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki polis alımı olan 20. Dönem alımlarının ön başvuruları 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirildi. 21. Dönem alımları ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada POMEM alımının hangi tarihte olacağı yer almadı. Yeni dönem Polis alımlarının 20. Dönem dersleri bitmeden önce olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlendi. Detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi, "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlendi.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile halen eğitim-öğretime devam eden öğrenciler için de bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

POLİS ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır.

İstanbul (Arnavutköy),Mersin, Karabük,Bilecik,Karabük,Çankırı,Amasya (Merzifon),Bursa,Diyarbakır,Erzincan,Kırşehir,Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

POMEM BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

c) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Aday sağlık bilgilendirme formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı belge başvuru sırasında aday tarafından teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği.

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

i) Sınav Giriş Belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen

başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

POLİS ALIMI FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Bir önceki alımlarda aşağıdaki kurallara göre yeterlilik sınavı uygulanmıştır.

1)Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10x2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. (Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak (1) bir saniye, ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına (1) bir saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir.)

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (6) altı saniye ilave edilecektir.)

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direk geçen aday diskalifiye edilir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için (2) iki saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

8) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziksel yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 53 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 45 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir."