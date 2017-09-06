Polis alımı POMEM başvurusu ne zaman yapılacak? 2017 POMEM başvuru şartları neler?

2017 polis alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM) ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. mniyet Genel Müdürlüğü 13 bin polis memuru alımı yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı 21. Dönem POMEM için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 polis memuru adayı alacak. Polis alımı başvurusu için akademiden ilk duyuru geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen kadronun ardından on binlerce kişinin merakla beklediği polis alımı başvuru duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından adaylarla paylaşıldı. POMEM polis alımı başvurusu, için merakla beklenen tarih geldi. Kendisine tahsis edilen 32 bin kişilik kadroyu değerlendirecek olan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ilk alım için duyuruyu gerçekleştirdi. Toplam 13 bin kişinin değerlendirileceğinin açıklandığı duyuruda, Ön Lisans adaylarının da kadroya dahil edileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, POMEM polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak?İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



İLK ALIM 13 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK



Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin Lisans ve Ön Lisans adaylarının değerlendirileceği duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından şu şekilde gerçekleştirildi;



Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.



Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.







TOPLAM 20 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK



KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.



ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK



Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.



EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.



POMEM NEDİR?



Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır.

İstanbul (Arnavutköy),Mersin, Karabük,Bilecik,Karabük,Çankırı,Amasya (Merzifon),Bursa,Diyarbakır,Erzincan,Kırşehir,Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.



POMEM BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların

getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

c) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Aday sağlık bilgilendirme formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı belge başvuru sırasında aday tarafından teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği.

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

i) Sınav Giriş Belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen

başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.