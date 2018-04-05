Polis Antalya'daki cinayet zanlısını 13 yıl sonra cezaevinde buldu

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde 9 Haziran 2005 tarihinde komşusunun evine giren hırsızı yakalamak için vatandaşlarla peşinden koşan Abdülkadir Şalvarlı (19), hırsızlık şüphelisi tarafından rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Tatil için 1 günlüğüne geldiği Antalya'da vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Şalvarlı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis tüm çalışmasına rağmen cinayetin faillerine ulaşamadı. Yıllar geçse de çalışmalarını bırakmayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o yılın Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen hırsızlık, gasp, yağma ve yaralama suçlarında aynı silahın kullanıldığını belirledi. Çalışmasını derinleştiren polis, Hasan M.'nin kullandığı ve S.K'nın üzerine kayıtlı olan telefonun cinayet gününde olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti. Bu bilgiler ışığında Hasan M.'nin o dönemde en fazla irtibatta olduğu kişilere ulaşan polis, cinayeti Hasan M.'nin işlediğini ortaya çıkardı.

Hasan M.nin hırsızlık ve yağma suçlarından hükümlü bulunduğu Çorum Cezaevinde ifadesine başvuruldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hasan M.'nin "İsimleri sayılan arkadaşlarımı tanıdım. O tarihlerde Antalya'da bulundum. Ancak, o numarayı kullandığımı ve cinayet işlediğimi hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Hasan M.'nin cinayetten de yargılamasına devam edeceği belirtildi.

Öte yandan 2013 yılında gözaltına alınan ve yargılamaları tamamlanan E.A, V.A, E.A. ve K.A.’nın beraat ettiği ortaya çıktı.